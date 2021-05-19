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Россиянке пришлось 3,5 километра катить мужа по жаре на больничной каталке

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Пенсионерка из Нижегородской области 3,5 километра везла по 30-градусной жаре на медицинской каталке мужа-инвалида после того, как в медики отказались транспортировать его домой, пишет Telegram-канал «Нижний №1».

Пожилой мужчина с парализованными ногами был доставлен в районную больницу Кстово из соседнего села. Врачи решили не делать ему операцию из-за высоких рисков. По словам пенсионеров, работники скорой отказались вести россиянина домой, так как якобы не имеют таких полномочий. На вызов платной медицинской машины у семьи не было денег, в такси пациент не мог сидеть из-за проблем с ногами. В итоге супруга решила вести его сама на больничной каталке. По пути ей помог незнакомый водитель, который довез пару до нужного адреса.

Представитель клиники сообщил в Instagram, что в учреждении была проведена проверка. Согласно полученным данным, больному вызвали скорую для перевозки домой, а женщина якобы сама увезла мужа и не отвечала на телефон. «Каталку с пациентом она укатила через калитку у больницы, когда сотрудники отвлеклись», — уточнил комментатор.

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