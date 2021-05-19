Израиль обстрелял поселения в Ливане

Израиль обстрелял поселения между Каной и Саддикин в пригороде Тира в южном Ливане. Об этом сообщает местный телеканал «Аль-Маядин».

Отмечается, что огонь в сторону территории страны был открыт с позиций напротив ливанского населенного пункта Альма-аш-Шааб. По данным телеканала, израильские удары были спланированы на фоне подготовки к демонстрациям в знак солидарности с сектором Газа недалеко от южной границы Ливана.

18 мая Израиль заявил о неудачной попытке обстрела с территории Ливана. Согласно заявлению военных, после срабатывания сирен в кибуце Мисгав-Ам со стороны Ливана было осуществлено шесть попыток запуска ракет, ни одна из которых в итоге не перелетела через израильскую границу.

13 мая три ракеты класса «Град» были выпущены в сторону Израиля из окрестностей поселения Аль-Калиля в Ливане.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и более двухсот жителей сектора Газа.