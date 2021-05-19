Оппозиция призвала власти Украины уйти в отставку

Фракция Верховной Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала действующие власти Украины уйти в отставку из-за низкого электорального рейтинга и недовольства граждан экономической и социальной политикой правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению партийцев, просчеты президента Владимира Зеленского и кабинета министров приводят к возмущению граждан, на что руководство страны реагирует политическими репрессиями. «Власть видит, что ее рейтинг обвалился в три раза, и начинает преследовать журналистов и оппозицию», — заявил на заседании депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В этой связи он упомянул уголовное дело против главы политсовета своей партии Виктора Медведчука, которое счел исключительно политическим. «Преследование Медведчука — это системное действие власти, которым она признала политика, который не поддерживает курс власти», — добавил парламентарий.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Медведчук счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.