Олимпийская чемпионка встала на голову и голой покормила ребенка грудью

Олимпийская чемпионка по сноуборду австралийка Тора Брайт опубликовала серию снимков ко Дню матери. Галерея доступна в Instagram спортсменки.

На одном из снимков сноубордистка голой, стоя на голове кормит своего ребенка грудью. В июле 2020-го Брайт родила мальчика. В описании к фото спортсменка призналась, что, став матерью, испытала неизвестные раньше эмоции.

Спустя неделю после публикации фото Брайт призналась, что ее расстроила реакция отдельных комментаторов. Свое мнение она выложила в сторис, сообщает Yahoo! Sports. Она подчеркнула, что в фото нет ничего правильного или неправильного. «Это чистое материнство», — заключила она.

Брайт уже публиковала фото кормления сына грудью. В апреле она поделилась снимком, где делает это во время езды на скейтборде.

Брайт — Олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе.