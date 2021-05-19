Загадочного «сомертонского человека» эксгумировали для анализа ДНК

В Австралии эксгумировали «сомертонского человека», чтобы попытаться установить его личность при помощи анализа ДНК, сообщает «Би-би-си».

Австралийская полиция заявляет, что эксгумация оправдана достижениями в технологиях ДНК. Ученые попытаются создать профиль ДНК, используя останки мужчины. Они были эксгумированы 19 мая. Сообщается, что плотная глина и неуверенность, был ли «сомертонский человек» похоронен в гробу создали проблемы для рабочих, но все же останки нашли, поместили в новый гроб и отправили на анализ. Вся процедура продолжалась около 12 часов.

Тело неизвестного мужчины было найдено 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в австралийской Аделаиде. За все эти годы так и не были установлены ни личность человека, ни точная причина его смерти. Помимо тела, на местном вокзале вскоре была найдена одежда со срезанными ярлыками, скорее всего, принадлежавшая ему, а также клочок бумаги с нерасшифрованным кодом, и обрывок книги Омара Хайяма со словами Tamam Shud, переводящимися как «все кончено». Эти находки не помогли в расследовании.

Со временем история обросла множеством легенд и предположениями, кем мог быть человек, названный сомертонским по месту обнаружения. Одна из самых популярных теорий, что он был советским шпионом. История стала одной из главных загадок Австралии.

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