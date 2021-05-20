Бундестаг отказался устанавливать мемориал погибшим в годы войны украинцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Бундестаг отказался устанавливать мемориал в память о погибших во время войны украинцах. Разочарование по этому поводу он выразил в своем Twitter.

«Мы, украинцы, разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о восьми миллионах украинских жертв нацистов, хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны», — написал дипломат.

В начале года он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны, сказав, что тот приравнял «весь СССР к одной России», что является «прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в том числе украинцев.

Ранее Мельник призывал Берлин добиться скорейшего включения Украины в состав НАТО без каких-либо отговорок. По его словам, Германия как страна, которая несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль в присоединении Украины к альянсу. Дипломат подчеркнул, что только данный шаг позволит предотвратить новую войну в Европе.