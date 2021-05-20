Футбольный клуб победил в матче Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

Футбольный клуб «Ривер Плейт» из Аргентины победил колумбийский «Санта-Фе» в матче пятого тура Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах. Обзор встречи доступен в Instagram команды.

Это случилось из-за вспышки коронавируса в команде, из-за чего «Ривер Плейт» смог заявить лишь 11 игроков на матч. По информации ESPN, клуб обращался в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой дозаявить двух вратарей из молодежной команды, однако получил отказ. В результате в ворота встал 35-летний полузащитник Энцо Перес.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинского клуба. «Ривер Плейт» стал лидером группы D, набрав девять очков. «Санта-Фе» занял четвертое место с двумя очками и потерял шансы выйти в плей-офф Кубка Либертадорес.

«Ривер Плейт» является 35-кратным чемпионом Аргентины. Также на счету клуба четыре победы в Кубке Либертадорес.