Полевой игрок встал в ворота после удаления вратаря и принес команде победу

Soccer Iraq / Twitter

В квалификационном матче чемпионата Азии по футболу среди юношеских команд до 19 лет между сборными Ирака и Катара полузащитнику катарцев Насеру Абдулсалламу пришлось заменить вратаря. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Soccer Iraq.

В основное время матч, проходящий на стадионе «Гранд-Хамад» в Дохе, завершился со счетом 1:1. По ходу серии пенальти голкипер катарцев получил красную карточку, из-за чего в ворота встал Абдулсаллам. Полевой игрок отразил заключительный удар соперника и принес своей команде победу.