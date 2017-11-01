Вратарь клуба НХЛ отбил в свои ворота летевшую мимо шайбу

Видео: SPORTSNET / YouTube

Голкипер «Детройт Ред Уингс» Джимми Ховард отметился автоголом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризона Койотс». Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

За три минуты до конца встречи при счете 4:2 в пользу «Детройта» Ховард отбил в свои ворота шайбу, летевшую мимо после дальнего броска Клейтона Келлера. Несмотря на это, «Ред Уингс» довели матч до победы — 5:3.

После 13 матчей «Детройт» с 13 очками занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Аризона» с тремя очками располагается на последнем, 15-м месте на Западе.