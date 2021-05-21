Лавров сравнил поведение Прибалтики и США с дворовым хулиганством

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил внешнеполитический курс США и Прибалтики с поведением дворовых хулиганов. Это сравнение он привел в выступлении на марафоне «Новое знание», сообщает РИА Новости.

«Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — рассказал Лавров.

Таким образом он описал конфигурацию, в которой работают балтийские государства и США. Литву, Латвию и Эстонию министр назвал «лидерами русофобского меньшинства», постоянно требующие новых санкций против российского государства и рассчитывающие в этом на поддержку США.

На том же мероприятии глава МИД заявил, что Москва готова к дружбе с западными странами только с сохранением чувства собственного достоинства, унаследованного от предков.