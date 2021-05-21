На северной трассе появилась «смерть с косой»

Сотрудники автоинспекции на трассе Салехард — Лабытнанги разместили манекен в виде смерти с косой. Так они напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала в группе во «ВКонтакте».

Манекен установили в рамках недели безопасности. Сотрудники ГИБДД также вручили проезжавшим мимо водителям памятки с призывом не превышать скорость. Инспекторы считают, что благодаря акции они смогут привлечь внимание нарушителей.

«Более 90 процентов от общего числа ДТП случились по вине самих же водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Одна из самых распространенных причин — превышение скорости», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что дорожные штрафы предложили автоматически списывать со счетов нарушителей. Так власти предполагают упростить порядок взысканий без привлечения судебных приставов. Система может заработать в 2022 году.