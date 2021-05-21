Обязательное ношение масок отменят в одной европейской стране

Власти Венгрии отменят обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.

По словам венгерского премьера, на этих выходных число привитых от коронавируса граждан страны достигнет 5 миллионов человек, после чего власти снимут большую часть ограничений. В частности, в стране перестанет действовать комендантский час, будут разрешены встречи до 500 человек на открытом воздухе и свадьбы, где число гостей не превышает 200 человек.

Всего в Венгрии живет порядка 9,7 миллиона человек. В стране используются шесть различных вакцин против коронавируса, включая российский препарат «Спутник V». В конце апреля венгерское правительство опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти из них. Российский препарат показал наилучшие результаты по части безопасности и эффективности среди конкурентов: так, среди 100 000 вакцинированных «Спутник V» средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз. Таким образом, вакцина продемонстрировала лучшие показатели.

Ранее власти США разрешили вакцинированным гражданам не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в помещениях или на улице. При этом отмечалось, что завершившие вакцинацию должны придерживаться масочного режима в том случае, если этого требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Помимо прочего, гражданам указанной категории следует продолжать носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.