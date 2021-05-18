В США испугались зарождения подобия кастовой системы из-за масок

Решение Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) об отмене масочного режима для сделавших прививку от COVID-19 может привести к зарождению в стране подобия кастовой системы. Об этом предупредил американский писатель-экономист Джеффри Такер в эфире передачи телеканала RT.

Ведущие передачи отметили, что решение привело к тому, что многие магазины отказались от масок.

Комментируя влияние постановления CDC на бизнес и обычных людей, Такер отметил, что оно спровоцировало «странную ситуацию, при которой клиенты не носят масок, в то время как сотрудники компаний — наоборот, что в какой-то мере транслирует идею "чистого и грязного", прямо как в кастовой системе».

Такер испугался, что это очень опасная тенденция. Он обратил внимание на то, что отказаться от масок могут лишь те, кто сделал прививку. В частности, дети обязаны продолжать носить маски в школах, подчеркнул экономист. Во внезапном решении CDC он увидел политическую подоплеку и отметил, что страна теперь вынуждена адаптироваться к новым реалиям.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили вакцинированным гражданам не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в помещениях или на улице. При этом отмечалось, что завершившие вакцинацию должны придерживаться масочного режима в том случае, если этого требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Помимо прочего, гражданам указанной категории следует продолжать носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах. Позже директор CDC Рошель Валенски призвала людей «быть честными» и отказываться от масок только в тех случаях, если они действительно сделали прививку.

CNBC указывает, что рекомендация CDC вызвала некоторую путаницу, поскольку она не отменяет ряд требований, действующих на фоне масочного режима. Штаты, муниципалитеты и предприятия вольны решать, следовать ей или нет. Кроме того, специалисты не позаботились о том, как будет проверяться тот факт, что человек действительно сделал прививку и может ходить без маски.