Скандальная высотка «Газпрома» выиграла международную премию

Скандальная высотка «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где находится штаб-квартира «Газпрома», выиграла международную премию CTBUH Awards 2021. Награду присуждают в области уникального высотного строительства и городского развития. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Материалы по теме Точка притяжения. Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка? Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?

Небоскреб высотой 462 метра вышел в финал, где было представлено более 160 проектов, возведенных за последние два года. «Лахта Центр» стал победителем в номинациях «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров».

Руководитель коллектива из бюро RMJM, который разработал концепцию здания, Тони Кеттл (Tony Kettle) посчитал высотку заслуженным победителем конкурса. «Лахта Центр — поистине уникальное высотное здание, проектирование и строительство которого осуществлялись в весьма непростых условиях. Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания», — отметил архитектор.

Строительство комплекса было связано со скандалом — изначально его планировали возвести в Охте. Однако местные жители выступили против, посчитав, что здание разрушит облик исторического района. В итоге небоскреб решили перенести на запад Приморского района города.