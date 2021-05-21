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Посольство России на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

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Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций у здания дипломатической миссии в Киеве. Ее слова передает РИА Новости.

Нота протеста была направлена министерству иностранных дел Украины. Сообщается, что у здания российского посольства звучали антироссийские лозунги и оскорбления, а также был заблокирован въезд на территорию дипмиссии.

По словам Захаровой, провокационную акцию устроили украинские радикалы. Они выражали протест против деятельности палестинского движения ХАМАС, якобы получающего, как Донбасс, помощь из Москвы.

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства», — прокомментировала ситуацию Захарова.

17 мая Россия предложила провести в Москве палестино-израильские переговоры на фоне обострения ситуации в регионе и объявила о готовности выступить посредником в ходе них.


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