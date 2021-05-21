Женщина узнала о смертельном диагнозе и решила выйти замуж

Жительница английского города Шеффилд, графство Йоркшир, узнала, что ей осталось жить не более пяти лет, и решила выйти замуж, а потом отправиться путешествовать. Об этом сообщает издание Yorkshire Live.

Миа Боуотер (Mia Bowater), которой сейчас 24 года, в 2018-м обратилась к врачу с жалобами на головную боль. В ходе осмотра оказалось, что у нее была поражена часть мозга, которая отвечает за речь, память и способность к распознаванию. Медики сообщили пациентке, что ей необходимо регулярно наблюдаться.

В октябре 2020 года у Боуотер диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. После постановки диагноза врачи заявили, что ожидаемая продолжительность жизни пациентки сократилась до 12-18 месяцев. Даже согласно самому оптимистичному прогнозу, Боуотер не дожила бы до 30 лет.

Женщина намерена прожить настолько долго, насколько возможно. Она начала курс химиотерапии и лучевой терапии, а также собралась выйти замуж за своего возлюбленного, который сделал ей предложение перед операцией. Влюбленные планируют сыграть свадьбу в июле и после этого отправиться на медовый месяц в путешествие.

Боуотер написала список дел, которые хочет успеть осуществить до смерти. Она мечтает посмотреть как можно больше интересных мест, побывать в Таиланде и поучаствовать в различных фестивалях.

Чтобы помочь Боуотер реализовать свои желания, ее подруга создала страницу для сбора средств. За три дня ей удалось собрать более семи тысяч фунтов (728,1 тысячи рублей). «Мы хотим, чтобы она не думала о деньгах и имела возможность удивительно прожить последние несколько лет», — сказано в сопроводительной подписи на сайте.

Ранее сообщалось, что жительница США, которой был диагностирован рак в терминальной стадии, бросила мужа и переспала с сотней мужчин до того, как умерла. Еще до смертельного диагноза у нее были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.