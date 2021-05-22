Болельщики сборной Латвии поблагодарили канадцев цветами за победу на ЧМ

Болельщики сборной Латвии принесли цветы к посольству Канады в Риге после победы над североамериканской командой в стартовом матче чемпионата мира-2021 по хоккею. Об этом сообщил посол Канады в Прибалтике Кевин Рекс в Twitter.

Дипломат выложил фото, в описании к которому восхитился местными фанатами. Он отметил, что проигрывать всегда обидно, но эмоции и теплые слова болельщиков сборной Латвии достойны благодарности.

Ранее в субботу, 22 мая, главный тренер сборной Латвии Боб Хартли объяснил победу над Канадой. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря высокому уровню мотивации у его подопечных.

Игра прошла в пятницу, 21 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу Латвии. Чемпионат мира в Риге продлится до 6 июня.