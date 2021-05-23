Школьники из России обновили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

Команда школьников из России взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновила абсолютный рекорд. Об этом сообщило Минпросвещения на своем сайте.

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили дистанционно в Тайване с 17 мая в два тура. В ней приняли участие более 180 школьников из 23 стран.

В российскую команду вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Алферова РАН, академического лицея «Физико-техническая школа» имени Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин из Физтех-лицея имени Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы». Школьники тренировались и выступали на олимпиаде на базе МФТИ.

В декабре 2019 года российская сборная завоевала шесть медалей на естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре, в которой приняли участие школьники из 70 стран.