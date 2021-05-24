Россиянин сел на 17 лет за убийство давшего показания на его приятеля свидетеля

19-летний житель Забайкальского края Алдар Зориктуев получил 17 лет колонии строго режима за групповое убийство мужчины. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Погибший являлся свидетелем по делу его приятеля по фамилии Зиновьев и дал против него показания. На почве мести злоумышленники решили убить его. Для этого они долгое время избивали жертву, душили шнуром из капюшона, после чего около 24 раз ударили потерпевшего ножом в области шеи и грудной клетки.

Для сокрытия следов преступления сообщники расчленили его тело и спрятали в разных местах. После разоблачения Зиновьев покончил жизнь самоубийством, еще находясь в СИЗО, и не успел получить приговор.

23 мая сообщалось, что в Воронеже сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти 53-летней россиянки, расчлененное тело которой обнаружили в спортивной сумке.