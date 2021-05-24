Певец Алексей Воробьев рассказал о новом доме в Лос-Анджелесе

Российский певец Алексей Воробьев рассказал о покупке нового дома в Лос-Анджелесе. По соседству с артистом проживает известный американский актер Рами Малек. Подробностями жизни в США Воробьев поделился в интервью изданию PeopleTalk.

Воробьев впервые провел экскурсию по своему дому, который стал для него «первым по-настоящему серьезным приобретением в жизни». Певец посетил объект после того, как просмотрел другие варианты. Однако этот дом понравился будущему владельцу, когда тот открыл дверь.

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Певец отказался называть стоимость недвижимости, так как предпочитает не говорить о деньгах из уважения к поклонникам. «Когда слышу вопрос о деньгах, я всегда думаю про того юного себя — пацана, у которого не было ничего. Но даже тогда я мечтал не о том, что можно купить за деньги, и не хочу, чтобы люди, для которых мои слова и точка зрения интересны, оценивали себя и свою жизнь, глядя на ценники», — пояснил артист.

Воробьев также рассказал о своих соседях, среди которых есть художники, режиссеры и актеры. Жители района общаются между собой, но при этом соблюдают границы личного пространства и относятся друг к другу с пониманием. «За время, проведенное в Лос-Анджелесе, я впервые попал в такое соседское сообщество», — отметил певец.

В январе 2021 года российский поп-певец Филипп Киркоров снял на видео свой двухэтажный особняк в Майами и опубликовал его в Instagram. В доме находятся бассейн, сад, кинотеатр и небольшой автопарк. Артист посетил заграничные владения во время новогодних праздников.