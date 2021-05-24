Названа причина высадки пассажиров еще одного самолета в аэропорту Минска

Причиной высадки пассажиров самолета немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Минска оказалась угроза теракта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно заявлению, неизвестные направили на электронную почту аэропорта сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa. После этого посадку на рейс приостановили.

В Telegram-канале Национального аэропорта «Минск» указали, что согласно действующим республиканским нормативным правовым актам в области авиационной безопасности, воздушная гавань должна отреагировать на ситуацию и принять меры, гарантирующие безопасность пассажиров, экипажей и воздушных судов. «В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться», — подчеркивается в заявлении.

Ранее уточнялось, что речь идет о лайнере, который в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) должен был вылететь во Франкфурт.

Инцидент произошел на следующий день после того, как после сообщений о минировании в минском аэропорту совершил экстренную посадку следовавший по маршруту Афины — Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился создатель и главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сразу после приземления белорусские силовики задержали мужчину. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

После произошедшего крупнейшая фракция Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией. Также предлагалось отменить все полеты в воздушном пространстве страны и ввести четвертый пакет санкций в ее отношении.