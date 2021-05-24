Описаны подробности избиения футболиста тренером после просьбы игрока извиниться

Российский нападающий армянского «Пюника» Антон Кобялко описал подробности избиения главным тренером команды Егише Меликяном. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кобялко заявил, что Меликян оскорбил его семью, а после просьбы игрока извиниться отказался это сделать. Затем футболист поехал в аэропорт, откуда собирался улететь в Москву. «Смотрю, на меня летит мужчина в красной футболке — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», — добавил нападающий «Пюника».

Также форвард объяснил, почему не стал обращаться в полицию. «Я вырос там, где это не принято — в Барнауле в свое время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски», — подытожил он.

Об избиении Кобялко стало известно 21 мая. Меликян отказался просить прощения, после чего россиянин дал ему пощечину при других футболистах.

35-летний Кобялко известен по выступлениям в Футбольной национальной лиге и Российской премьер-лиге. Он играл за «Урал», «Балтику», «Оренбург». С 2018-го выступает в Армении.

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