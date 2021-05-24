Россия
 
Последние новости
Задержанный создатель NEXTA уговаривал пилотов Ryanair отказаться от посадки
Зрители возмутились поведением украинского жюри на «Евровидении»
Латвийская AirBaltic прекратит полеты над Белоруссией
Евросоюз потребовал международного расследования посадки борта Ryanair в Минске
Скончался старейший в России вор в законе Абуз
Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортами
РЖД попросили сотни миллиардов рублей из российской «кубышки»
Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею
Кейт Миддлтон надела дешевое украшение популярного бренда и удивила журналистов
Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
Новости партнеров

Правительство выделит 50 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 50 миллиардов рублей на лечение COVID-19 в России, сообщается на сайте правительства.

В сообщении указано, что Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 миллиардов рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и еще 25 миллиардов — на высокотехнологичную медицинскую помощью. Это распоряжение вошло в перечень поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

Эти два министерства до 28 мая должны подготовить проект акта о выделении денег на завершение строительства больниц и диспансеров в нескольких регионах, чье финансирование было урезанно из-за пандемии.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор департамента фундаментальных исследований Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов говорил, что в ближайшем будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием, и для его лечения потребуются новые медикаменты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог заявил о необходимости новых лекарств от коронавируса
Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса
Названы способы лечения постковидного синдрома