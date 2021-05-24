Правительство выделит 50 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 50 миллиардов рублей на лечение COVID-19 в России, сообщается на сайте правительства.

В сообщении указано, что Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 миллиардов рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и еще 25 миллиардов — на высокотехнологичную медицинскую помощью. Это распоряжение вошло в перечень поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

Эти два министерства до 28 мая должны подготовить проект акта о выделении денег на завершение строительства больниц и диспансеров в нескольких регионах, чье финансирование было урезанно из-за пандемии.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор департамента фундаментальных исследований Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов говорил, что в ближайшем будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием, и для его лечения потребуются новые медикаменты.