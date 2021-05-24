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Рогозин назвал Польшу и Молдавию «воздушными пиратами»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Молдавию «воздушными пиратами». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогозин, комментируя сообщение о том, что премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний после экстренной посадки самолета Ryanair, отметил опасные и незаконные действия двух стран в воздушном пространстве.

Глава госкорпорации напомнил о событиях 2017 года, когда самолет российской правительственной делегации, который летел в Кишинев по приглашению молдавского президента, не был допущен в воздушное пространство Румынии и Польши. Также Рогозин рассказал о случае в 2014 году, после его включения в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, когда власти Румынии и Болгарии пытались заставить его борт сесть, чтобы арестовать «санкционного политика». Грубое нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда «сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался», резюмировал он.

Ранее сообщалось, что после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий захотел ввести санкции против белорусских властей и уже направил соответствующее предложение председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

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