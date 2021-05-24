В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами через Белоруссию

В Росавиации заявили, что полеты российских самолетов над Белоруссией будут выполняться в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что перевозки будут осуществляться согласно имеющимся договоренностям на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

«Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В Европарламенте назвали инцидент с самолетом компании Ryanair актом государственного терроризма и призвали другие европейские государства ограничить авиасообщение с Белоруссией, а также прекратить все полеты в ее воздушном пространстве.

Глава ведущей фракции Европарламента заявил, что Европейский союз проведет соответсвующее заседание в период с 24 по 25 мая, на котором он должен сказать Минску, что «таким действиям в Европе нет места».

Ранее, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил срочную посадку в Минске после сообщений о минировании.