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Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей

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Джек Ма
Джек Ма
Фото: Aly Song / Reuters

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма уйдет с поста президента Университета Хупань (Hupan University), элитной бизнес-академии, которую он основал несколько лет назад. Как сообщает Financial Times, причина — продолжающееся давление властей Китая на предпринимателя.

Alibaba от TradingView

По информации издания, академия также поменяла название и собирается изменить образовательную программу. Источник газеты рассказал, что после реструктуризации Ма больше не будет занимать в школе руководящие должности. Ранее в апреле бизнес-академия приостановила набор студентов.

Ма основал бизнес-школу Hupan University в 2015 году по примеру бизнес-школы Гарвардского университета. Программа обучения в ней рассчитана на три года. Среди известных выпускников университета — президент агрегатора такси Didi Жан Лю и основатель платформы онлайн-страхования Waterdrop Шен Пэн.

Конфликт Джека Ма с правительством Китая начался после того, как в октябре 2020 года предприниматель раскритиковал государственные банки КНР. Тогда он говорил, что они похожи на ломбарды и тормозят инновации.

После этого на IPO не дали выйти «дочке» Alibaba — Ant Group. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

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