Дом
 
Последние новости
Врач предупредил россиян об уловках в аптеках
Россиянка съездила в Египет и пожаловалась на антисанитарию и высокие цены
Россияне раскрыли планы на отпуск
«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности
Мужчина провел 17 дней в пустыне и выжил
Опубликовано видео первого приземления российских Ту-22 на базе Хмеймим в Сирии
Девушка-боец Bellator показала ягодицы и столкнулась с критикой фанатов
Невролог назвал неожиданный предвестник инфаркта
Отец создателя NEXTA заявил об избиении сына в СИЗО
Новости партнеров

Париж сделает общественный транспорт бесплатным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Charles Platiau / Reuters

Французские власти планируют сделать общественный транспорт в Париже бесплатным. Подобный эксперимент уже успешно реализовали в нескольких десятках небольших городов страны, пишет «Би-би-си».

Бесплатный проезд на общественном транспорте внедряют во Франции уже несколько лет. Сейчас привилегией пользуются сотни тысяч жителей более чем 30 городов страны. Среди таких муниципалитетов — Дюнкерк на севере Франции, который предоставил 200 тысячам жителей бесплатный проезд по 18 автобусным маршрутам с 2018 года. Не платит за городской транспорт население Обани и Коломбье. Страсбург, девятый по величине город Франции, стартует с этой программой в сентябре.

Согласно исследованию, проведенному в Дюнкерке после внедрения политики бесплатного проезда, изменения «оживили» город и привели к сокращению там выбросов углерода, так как многие автомобилисты пересели в маршрутки. Количество поездок общественным транспортом с начала запуска системы увеличилось на 60 процентов. Затраты на финансирование программы бесплатного общественного транспорта власти покрывают за счет увеличения налогов для местного бизнеса.

«Это очевидный успех и знак того, что бесплатный общественный транспорт может работать в больших масштабах», — говорит профессор Парижской школы городского планирования Арно Пассалаква (Arnaud Passalacqua).

Заместитель мэра Парижа и кандидат в президенты столичного региона Иль-де-Франс Одри Пульвар (Audrey Pulvar), сделала бесплатный общественный транспорт своим ключевым обещанием в предвыборной кампании.

В регион входят восемь французских департаментов, в числе которых Париж. По предложениям Пульвар, вслед за бесплатным проездом для школьников и студентов младше 18 лет, который ввели в Париже с 2020 года, программа постепенно распространится на всех жителей столицы Франции. К 2026 году проезд в общественном транспорте планируют сделать для парижан бесплатным как по выходным, так и в будни.

Сторонники программы считают, что внедрение бесплатного общественного транспорта решит несколько задач: поможет малообеспеченным французским семьям сократить расходы на транспорт, снизит давление на экологию. Критики видят в программе серьезные проблемы с финансированием и инфраструктурой.

По приблизительным подсчетам, ежегодные траты Страсбурга на программу составят от 6 до 8 миллионов евро (7,3-9,7 миллиона долларов) из муниципального бюджета. В Париже и во всем регионе Иль-де-Франс, по оценке Пульвар, эти расходы будут еще значительнее — порядка трех миллиардов евро в год. Дефицит политик рассчитывает покрывать за счет налогов на автомобили, которые сильнее всего загрязняют воздух, новых платежей c технологических гигантов. Кроме того, на финансирование инициативы с бесплатным общественным транспортом планируется направить сэкономленные от уменьшения количества автомобильных аварий деньги — около 10 миллиардов евро.

Франция не единственная страна в Европе, где общественный транспорт постепенно становится бесплатным. В 2013 году эстонский Таллин стал первой столицей в ЕС, которая отменила плату за общественный транспорт. Власти стремились снизить транспортную загруженность города и повысить мобильность малообеспеченного населения, а также увеличить налоговые поступления за счет новых резидентов. Уже в первый год эксперимента в Таллин переехали 16 тысяч человек, что пополнило столичный бюджет на 16 миллионов евро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How France is testing free public transport
В общественном транспорте Москвы заработает Face ID
В России задумались о бесплатном общественном транспорте
В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте
Другие материалы рубрики
Дом00:01 7 февраля

Тайная комната

Смерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?
03:3115 апреля

Юрист рассказал о штрафах для дачников

05:4714 мая 2020

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

15:4618 мая

Внезапно накренившийся небоскреб в Китае попал на видео

Дом00:03 2 февраля

Прилег и умер

Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
15:0018 мая

Дочь Пригожина выписали из квартиры

13:3918 мая

Россияне назвали любимый вид офиса

12:4818 мая

Квартирам в России предрекли удорожание из-за одного фактора

Дом00:0127 января

Только заберите

В Испании распродают дома со скидками более 70 процентов. Стоит ли их покупать?
11:3318 мая

Россияне отвернулись от жилья в Турции

10:2718 мая

Россиян предостерегли от покупки «срочных» квартир

09:5218 мая

Экономист спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Россия
Москвичей предупредили о заморозках в конце мая
Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле
Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Все материалы
Силовые структуры
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Девушка разоблачила неверного мужчину и прославилась в TikTok
Двое рыбаков с риском для жизни спасли корову от 20 огромных крокодилов
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Сооснователь AMG выпустил уникальный спидстер Mercedes-AMG GT R
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы