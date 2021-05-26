Полицейские выбивали из россиян показания при помощи гири и резиновой палки

Двое бывших полицейских на Чукотке отделались условными сроками за избиение задержанных. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает региональная прокуратура.

В мае прошлого года сотрудники полиции пытались выбить из подозреваемого признание в краже мобильного телефона. Служащие пристегнули к гире несогласного с протоколом россиянина и начали бить его резиновой палкой.

Правоохранителям вменили пункт «а» и «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») УК РФ. Один из них получил четыре года условного лишения свободы, его коллега — три с половиной.

Кроме того, виновные два года не смогут занимать должности представителей власти. В настоящее время приговор не вступил в действие.