Назван лучший гол сезона в чемпионате России по футболу

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова признан лучшим в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Twitter организации.

Хавбек отличился в игре 21-го тура чемпионата страны против «Зенита». Макаров получил мяч в центре поля, дошел до чужих ворот, несколько раз на замахе обыграл двоих защитников сине-бело-голубых и точно пробил в дальний угол.

Полузащитник отличился на второй добавленной к матчу минуте. Его гол стал решающим и позволил «Рубину» победить со счетом 2:1. Казанцы завершили сезон на четвертом месте, а Макаров в 27 матчах забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

Лучший гол сезона определяли эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании участвовали десять мячей: семь лучших голов месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель и май) и еще три, которые дополнительно отобрали эксперты лиги.