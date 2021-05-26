Врач раскрыла причины появления кругов под глазами

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова заявила, что появление темных кругов под глазами может говорить о наличии проблем со здоровьем — например, гипоксии или кислородного голодания разных тканей, передает «Пятый канал».

Бочарова объяснила, что гипоксия возникает из-за дефицита жизненно важных микроэлементов. Кроме того, кислородное голодание может появится при наличии у пациента заболеваний печени или почек. Они могут вызвать гипоксию, а как ее следствие — синяки под глазами. С такими симптомами необходимо обратиться к терапевту, подчеркнула иммунолог.

Специалист добавила, что кожа вокруг глаз с возрастом становится тоньше, поэтому возникновение синяков для кого-то может быть индивидуальной нормой. «Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы», — отметила Бочарова.

Иммунолог также заявила, что темные круги под глазами нередко появляются из-за недосыпания, чрезмерного употребления кофе и чая, курения, ночного образа жизни и ночной работы. Кроме того, синяки возникают от несбалансированного количества труда и отдыха и от долгой работы за компьютером.

Ранее врач назвал круги под глазами «очень страшным симптомом». По мнению невролога Павла Хорошева, в первую очередь они свидетельствуют о повышении внутрибрюшного давления.