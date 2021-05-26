Российского бойца MMA госпитализировали с разрывом селезенки после турнира

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Илью Ефимова госпитализировали после турнира в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, у 35-летнего спортсмена диагностировали разрыв селезенки и перелом челюсти. Отмечается, что он получил повреждения на открытом чемпионате по тайскому боксу, который прошел 23 мая. По итогам случившегося Ефимов отказался писать заявление в полицию.

24 мая новозеландский боец MMA Фау Вэйк умер в больнице от травм, полученных в драке. Спортсмен вмешался в потасовку четырех мужчин и попал в больницу с серьезными травмами. Вэйк тренировался в зале City Kickboxing вместе с бойцом UFC Исраэлом Адесанье.

23 марта российский боец MMA Алан Хадзиев разнимал драку и получил смертельное ранение. Неизвестный в ходе потасовки ножом ранил двоих человек. В результате Хадзиев скончался в реанимации.

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