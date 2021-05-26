В России приготовились ввести новые тарифы на теплоснабжение

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что ведомство разработало проект эталонных тарифов на теплоснабжение, сообщают «Известия».

В ФАС считают, что нововведение позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие пункты, из-за которых увеличиваются расценки. По словам Королева, ведомства уже подготовило соответствующий проект постановления правительства — его могут опубликовать в июне этого года. «Эталоны позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС.

При эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается среди организаций, которые занимаются аналогичным видом деятельности. Сейчас же тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний, которые они способны доказать. При этом здесь возможны как завышения, так и занижения трат. Проект новых тарифов приготовились осуществлять постепенно: пилотные запуски начнутся 1 июля 2022 года.

Дорожную карту перехода к установлению тарифов на воду и тепло с помощью метода эталонных затрат утвердил вице-премьер Виталий Мутко в 2019 году. Полный переход на новую систему планируют завершить в 2023 году.