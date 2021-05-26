Рестлер бросил на асфальт пятилетнего ребенка во время шоу

Мексиканский рестлер Эйнар Круз, выступающий под псевдонимом Эль-Викинг, нанес телесные повреждения пятилетнему мальчику во время шоу. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Мехико, турнир проходил на одной из улиц города. Во время боя Круз оказался лежащим на асфальте за пределами ринга, а юный болельщик по имени Матео атаковал спортсмена. Рестлер дал отпор мальчику, дважды с силой бросив того на землю.

Очевидцы вызвали полицию, спортсмена доставили в участок. От уголовного дела его спасла мать Маттео. Она отказалась подавать заявление и заявила, что тюремный срок будет для рестлера слишком суровым наказанием, так как ее сын избежал серьезных травм.

Позже сам Маттео объяснил, почему напал на Круза. Юный болельщик посчитал, что рестлер представляет «команду злодеев». После инцидента местная федерация рестлинга дисквалифицировала Круза на неопределенный срок.