Сумоист умер через месяц после сотрясения мозга

Японский сумоист Мицуки Амано умер через месяц после падения во время поединка. Об этом сообщает «Би Би Си».

Смерть спортсмена наступила в результате дыхательной недостаточности. Месяц назад японец неудачно упал во время поединка, удар пришелся на голову Амано. Помощь борцу была оказана только через пять минут после падения. Амано не смог самостоятельно покинуть арену и жаловался на онемение конечностей.

Перед смертью состояние Амано улучшилось. Он стал передвигаться самостоятельно. 28 апреля Ассоциация Сумо Японии сообщила о смерти спортсмена.

20 октября скончался мексиканский профессиональный рестлер Луис Анхель Салазар. Спортсмену стало плохо во время шоу. Потерявшего сознание мексиканца госпитализировали, в клинике 23-летний Салазар скончался.