Кремль прокомментировал заявление Лукашенко по инциденту с самолетом Ryanair

В Кремле не видят оснований не доверять заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко по инциденту с самолетом Ryanair, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 26 мая.

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Песков отметил, что опровержения слов белорусского лидера пока нет. Он также указал на то, что Кремль не видит какого-либо желания европейских стран разобраться с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске, уточнил он. Лукашенко назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В ЕС раскритиковали действия Минска и призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии. Ряд авиаперевозчиков уже остановили полеты над Белоруссией.