Жители родного села российского губернатора скинулись на ремонт пожарной машины

В селе Новогородка Красноярского края организовали сбор средств на ремонт пожарной машины. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на депутата Законодательного собрания региона Владислава Королева.

По его словам, в селе нет своей пожарной бригады, а ближайшая часть находится на расстоянии 30 километров, отчего «потушить пожар машина просто не успевает». «Очередной пожар был позавчера! Горят дома, надворные постройки, и помощи ждать неоткуда», — добавил депутат. Сбор, как он сообщил, организовали сами жители, и уже успели скинуть в банку несколько сотен рублей.

Отмечается, что в Новогородке родился нынешний губернатор Красноярского края Александр Усс. По итогам 2018 года он стал самым богатым российским губернатором с доходом в 221,6 миллиона рублей, а в январе 2021 года оказался на последних местах в списке уровня доверия главам регионов.

В апреле Усс попросил российское правительство выделить 190,9 миллиарда рублей на экологические проекты. Часть денег пойдет на устранение последствий аварии под Норильском.