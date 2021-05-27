Белоруссию лишили чемпионата Европы по велотреку. Об этом сообщается на сайте Европейского союза велосипедистов (UEC).

Решение было принято на заседании правления UEC в Лозанне. Отмечается, что на отмену соревнований повлияла текущая международная обстановка. В союзе велосипедистов начали работу над поиском альтернативной площадки для проведения континентального первенства этого сезона.

Турнир в Минске был запланирован на 23-27 июня. От участия в чемпионате Европы в Белоруссии отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.

В январе этого года Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею, объяснив решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. Во время турнира, который был полностью перенес в Латвию, мэр Риги Мартиньш Стакис заменил официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг на территории города.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. 23 мая этого года белорусские силовики задержали главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска.

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