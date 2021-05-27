Установлен вид обнаруженной на Галапагосах древней черепахи

Ученые из Калифорнийской академии наук в 2019 году обнаружили на Галапагосских островах крупную черепаху, которую не смогли идентифицировать. Теперь генетический анализ образцов черепахи и их сравнение с останками вида Chelonoidis phantasticus, также известного как гигантская черепаха Фернандина, установил, что на острове тогда обнаружили представительницу вида, который считался вымершим сто лет назад. Последний раз особей этого вида замечали в 1906 году, сообщает BBC News.

Генетики из Йельского университета определили, что самка черепахи, найденная в 2019 году, действительно является Chelonoidis phantasticus. Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Густаво Манрике уверен, что открытие ученых дарит надежду на возрождение вида.

«Она считалась вымершей более 100 лет назад! Мы подтвердили ее существование. Черепаха вида Chelonoidis phantasticus была найдена на Галапагосских островах», — написал Манрике в Twitter.

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Директор Галапагосского национального парка Дэнни Руэда (Danny Rueda) заявил, что на остров Фернандина будет отправлена экспедиция, чтобы найти других представителей черепах редкого вида. Ученые обнаружили отпечатки лап и фекалии на острове, которые, по их мнению, указывают на то, что в дикой природе осталось больше особей гигантских черепах.

«Этой черепахе, по оценкам, от 80 до 100 лет, и она весит 30 килограммов. Это очень старая черепаха, но ее размер невелик, так как она долгое время жила в ограниченном пространстве», — сказал Руэда Reuters.

В Национальном парке уверены, что появилась надежда на возрождение редкого вида черепах на Галапагосах. По данным Нацпарка, в настоящее время популяция гигантских черепах различных видов оценивается в 60 тысяч особей. Один из представителей был известен как Одинокий Джордж — самец черепахи Пинта, последний известный представитель которого умер в 2012 году, не оставив потомства. Ученые полагают, что черепахи впервые появились на Галапагосах два-три миллиона лет назад после дрейфа в 600 милях от южноамериканского побережья на растительных плотах или по собственному желанию. И крупными рептилиями они были до прибытия на острова.