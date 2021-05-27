Manizha подаст в суд на заявивший о ее связях с Кремлем журнал

Певица Manizha (Манижа Сангин) раскритиковала журнал Wonderzine за статью, в которой говорится о связях артистки с Кремлем. Она пообещала подать в суд на издание в Instagram-посте, опубликованном в четверг, 27 мая.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — подчеркнула артистка.

Manizha добавила, что у нее «есть доказательства, которые опровергнут эти фейки». «В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники», — отметила она.

Накануне в Wonderzine вышла статья Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на "Евровидении" не радует», в котором журналистка, ссылаясь на информацию Telegram-канала «Инфобомба» и издания «Ленправда», предполагает, что Manizha могла выиграть национальный отбор на «Евровидение» благодаря покровителям в Кремле.

Manizha выступила на «Евровидении-2021» от России, заняв девятое место. Победу в конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin, набравшая 524 балла. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави.