Главред Wonderzine ответила на обвинения в фейке о связях Manizha с Кремлем

Главный редактор интернет-журнала Wonderzine Юлия Таратута ответила певице Manizha (Манижа Сангин) на обвинения о фейковой информации в статье об артистке, в том числе об упоминании ее связей с Кремлем. Свой комментарий журналистка дала радиостанции «Говорит Москва».

«Эти претензии не по сути, но по эмоциям может почитать каждый в ее Instagram. На меня произвело впечатление то, с какой скоростью певица Manizha отреагировала на мой текст», — отметила главред.

По словам Таратуты, ранее журналисты, которые хотели взять интервью с музыканткой в период «Евровидения», не могли этого добиться, так как всеми контактами певицы занимался Первый канал.

«Певица удивляется, почему с ней не связываются журналисты в такой ситуации, не получают от нее комментарий. Я лично получила отказ от интервью с Manizha, когда делала такой запрос», — подчеркнула руководитель Wonderzine.

Таратута добавила, что оповестила юристов издательского дома о претензии певицы. Она также уточнила, что информация источника была в открытом доступе задолго до международного музыкального конкурса.

«Пафос моего текста заключается в том, что во время участия в "Евровидении" контакты певицы и государственного канала были более чем очевидны. Текст посвящен этому. Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация», — заключила журналистка.

Ранее Манижа Сангин заявила, что намерена подать иск на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство. Она заверила о наличии «доказательств, которые опровергнут эти фейки» и указала на то, что издание не проверило цитируемые источники.

Manizha выступила на «Евровидении-2021» от России, заняв девятое место. Победу в конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin, набравшая 524 балла. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави.