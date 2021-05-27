Бывший футболист сборной России назвал украинцев и россиян единым народом

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко назвал украинцев и россиян единым народом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Моя страна — Россия. Но Украина для меня — тоже родная, у меня там живет много родственников. Вообще, для меня россияне и украинцы — единый народ», — заявил Онопко, добавив, что все проблемы во взаимоотношениях стран должны остаться позади. Бывший футболист подчеркнул, что на чемпионате Европы будет болеть за сборную России, так как провел в ее составе больше ста матчей.

Онопко известен по выступлениям за украинские клубы, московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано». В составе сборной России он играл на чемпионатах мира 1994 и 2002 года, а также на первенстве Европы 1996 года. Игровую карьеру футболист завершил в 2005 году. С 2009-го по 2020-й специалист работал в московском ЦСКА помощником главного тренера.

В данный момент в чемпионате России по футболу выступает несколько украинских игроков, в частности Ярослав Ракицкий, представляющий «Зенит». Часть фанатов затравила его за переезд в Россию, и он сам был вынужден покинуть сборную Украины по политическим мотивам.

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