Пост украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвал споры среди подписчиков

Пост украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого о Дне Победы в Instagram вызвал споры среди подписчиков.

Футболист поздравил фанатов с праздников и поблагодарил фронтовиков за победу. «В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память... отважных и смелых, кто защитил Родину! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам», — написал украинец.

В комментариях часть фанатов также поздравила защитника с праздником и пожелала удачных выступлений за сине-бело-голубых. Часть украиноговорящих юзеров написала, что 9 мая нужно скорбить, а не праздновать, и назвала Ракицкого сепаратистом.

Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» в январе 2019 года. После этого часть фанатов затравила его за переезд в Россию, и он сам был вынужден покинуть сборную Украины по политическим мотивам. Сам Ракицкий заявил, что будет в национальной команде лишним.

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