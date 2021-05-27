В Минздраве назвали число тяжелых случаев COVID-19 в России

Около 600 тысяч заразившихся коронавирусом перенесли инфекцию в среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой формах. Такое число назвала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, передает «Интерфакс».

По ее данным, через два-шесть месяцев после выздоровления наблюдаемые пациенты продолжали испытывать сильную усталость и тревожность, депрессию, у них наблюдались одышка и выпадение волос.

Драпкина отметила, что с июля в стране планируют начать централизованную реабилитацию граждан, перенесших COVID-19.

По данным на 27 мая, за все время эпидемии в стране вирус обнаружен у более пяти миллионов жителей. Таким образом, тяжело инфекцию перенесли 12 процентов заразившихся.

Ранее сотрудница научного центра имени Чумакова Любовь Козловская спрогнозировала сезонность COVID-19 в будущем. По ее словам, в этом году летом ожидается спад заболеваемости, новый подъем произойдет в октябре. Эпидемиологическая ситуация в мае 2022 года будет похожа на нынешний май.