Объявлено об отказе Загитовой бороться за Олимпиаду в Пекине

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объявил, что россиянка Алина Загитова не будет бороться за место в сборной страны на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит РБК.

Горшков заявил, что спортсменка совершенно точно отказалась участвовать в отборе на международные соревнования, и пожелал ей успехов в новых начинаниях.

Загитова не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022, который был объявлен 14 мая. Женщин-одиночниц на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве будут Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Сезон начнется с Гран-при США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Спортсменка — олимпийская чемпионка 2018 года, а также победительница первенств мира, Европы и финала Гран-при.