Раскрыт способ без конфликта поделить квартиру при разводе

Супруги в процессе развода зачастую не хотят общаться, и чтобы поделить квартиру без конфликта выбирают дистанционный формат сделки: каждый из них идет в свою нотариальную контору. Встречаться лично им в таком случае не приходится, рассказал РИА Новости нотариус города Красноярска Сергей Поляков.

По словам эксперта, дистанционный формат раздела квартиры (и прочего имущества) — лучший способ урегулировать имущественные отношения, если не хочется лишний раз общаться со второй стороной сделки. Кроме того, «дистанционка» подходит тем, кто просто желает сэкономить время и деньги на встречу с контрагентом в одном городе для удостоверения сделки, отметил нотариус.

Одна сторона договора может прийти к нотариусу в Калининграде, а вторая — хоть в Петропавловске-Камчатском, подчеркнул Поляков. Он раскрыл один нюанс — если нужно дистанционно купить или продать недвижимость, обязательно обращение хотя бы одного из участников сделки к нотариусу того города, где расположено жилье. По уровню защищенности дистанционные сделки ничем не уступают сделкам в традиционном очном формате, когда все стороны собираются в одной нотариальной конторе, заключил специалист.

Ранее россиянам назвали лучший способ выплатить ипотеку при разводе — заранее заключить брачный договор. В нем можно заранее определить доли каждого из супругов, а также порядок выплаты ипотеки при расставании. Такой договор можно подписать как до вступления в брак, так и после регистрации. Его необходимо заверить нотариально.

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