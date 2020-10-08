Россиянка год пыталась выселить мужа из квартиры и не преуспела

Жительнице Тюмени пришлось подать на бывшего мужа в суд, чтобы добиться его выселения из квартиры. Мужчина больше года отказывался покидать жилище. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Россиянин 1990 года рождения после развода остался в квартире, принадлежащей бывшей супруге. Женщина неоднократно самостоятельно пыталась уговорить его освободить жилое помещение, но не преуспела — пришлось обращаться в суд с иском о принудительном выселении и снятии с регистрационного учета.

Суд иск удовлетворил, но и после этого бывший супруг отказался съезжать. Тогда на помощь пришли судебные исполнители — они также неоднократно уведомляли должника о необходимости покинуть квартиру, но мужчина продолжал в ней жить. Выселять его пришлось практически насильно: приставы пришли в квартиру и заявили, что арестуют имущество гражданина, если тот в течение нескольких часов не вывезет свои вещи. Лишь после этого мужчина решил исполнить решение суда: в присутствии приставов он собрал свои пожитки в две сумки и покинул квартиру.

Ранее сообщалось о жительнице города Волжского, которую заподозрили в убийстве супруга. По версии следствия, 33-летняя россиянка в ходе ссоры зарезала 39-летнего супруга, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.

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