Останки 215 детей обнаружили на территории бывшего интерната в Канаде

В канадской школе обнаружили массовое захоронение детей. Как сообщает BBC News, находка была сделана на территории бывшей школы-интерната для индейцев в Камлупсе (Британская Колумбия).

Всего было найдено 215 останков тел. Отмечается, что некоторым погибшим детям было по три года. По словам главы общины в городе Камлупс Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что это «болезненное напоминание» о «позорной главе истории» страны.

В настоящее время специалисты работают над установлением времени и причин смерти детей. Община обратилась к родственникам детей, посещавших школу, для уточнения информации. Ожидается, что предварительные выводы о причинах произошедшего могут быть готовы к середине июня.

Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1978 год и являлась обязательной для посещения детьми индейцев. В то время она была крупнейшей в системе школ-интернатов Канады. Подобные заведения управлялись правительством и религиозными организациями и были созданы с целью насильственной ассимиляции молодежи коренных народов.