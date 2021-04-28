Раскрыта тревожная причина исчезновения древней цивилизации

Археологи раскрыли, почему исчезла древняя цивилизация пуэбло — коренного североамериканского народа, развитая культура которого существовала в IX — XII веках нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проследили, как изменялось общество пуэбло до 1400 года нашей эры, проанализировав годичные кольца у остатков деревянных балок. Известно, что на протяжении 800 лет истории индейцы переживали несколько расцветов и коллапсов, которые совпадают с периодами изменения климата, сопровождающимися засухами. Однако фермеры пуэбло, по-видимому, могли противостоять протяженным засухам, поэтому упадки культуры, скорее всего, были связаны с чем-то еще.

Оказалось, что периоды пика строительства совпадали с периодами, благоприятными для выращивания кукурузы, в то же время эти времена в среднем не отличались климатическими условиями от периодов упадка. Хотя после коллапса культура быстро восстанавливалась, с каждым разом это происходило все медленнее, что сопровождалось ростом насилия.

Исследователи подозревают, что медленно накапливающаяся напряженность (неравенство благосостояния, расовая несправедливость и беспорядки) истощала социальную сплоченность и новая засуха лишь усугубляла ситуацию. Это повторялось в 700, 900 и 1140 годах нашей эры. В конце 1200-х годов сочетание засухи и конфликтов привело к тому, что пуэбло начали покидать регион.

По словам ученых, сплоченные общества могут выйти из климатического кризиса, однако любые социальные конфликты препятствуют этому. Тревожным является то, что в настоящее время человечество сталкивается со множеством проблем, включая политические и расовые разногласия, поэтому изменения климата в результате глобального потепления могут оказаться для мирового сообщества катастрофическими.