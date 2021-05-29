Аналитик оценил вероятность доллара по 100 рублей

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов оценил вероятность роста стоимости доллара до 100 рублей. По его мнению, трехзначной отметки американская валюта не достигнет, передает РИА Новости.

В преддверии Петербургского международного экономического форума аналитик также ответил на вопрос, чего не стоит ожидать в ближайшие месяцы. «Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно», — сказал он.

Сухов добавил, что с той же вероятностью он оценивает появление неких внешних факторов, которые могут спровоцировать курс доллара в трехзначных цифрах, а также «массовый исход нерезидентов с российских рынков» или создание «ковидного занавеса», которые предсказывают некоторые эксперты.

В 2021 году американская валюта колебалась на Московской бирже в пределах 72-78 рублей, большую часть времени она оставалась на отметке приблизительно 75 рублей за доллар.

Ранее стало известно, что с 14 по 21 мая международные резервы России выросли на 1,2 процента (семь миллиардов долларов), достигнув рекордного за всю историю значения 600,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка. Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка.