ЦБ не увидел проблем из-за «дыры» в валютном балансе

В российском Центробанке не увидели системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе банковской системы страны. Как сообщила пресс-служба регулятора, уровень ликвидности для покрытия обязательств сейчас остается комфортным, передает «Коммерсантъ».

В ЦБ подчеркнули, что в последнее время большой волатильности валютных остатков нет. «При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке», — добавил регулятор. Также в Центробанке отметили, что могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки кредитных организаций, если для этого появится необходимость.

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Ранее в среду, 26 мая, о рекордной «дыре» в валютном балансе банковской системы страны заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, на 1 мая ее объем оценивался в 15 миллиардов долларов. Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. «По существу, банки ставят без учета их забалансовых позиций на укрепление рубля», — объяснил аналитик.

Позднее в разговоре с «Российской газетой» эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сказал, что ничего критичного в сложившейся ситуации нет. «Ситуация рабочая, вызвана она процессом восстановления экономики и снижением геополитического дисконта по рублевым активам», — уточнил он.

Как добавили в ЦБ, общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 миллиарда долларов. Этого, подчеркнул регулятор, достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15 процентов всех валютных обязательств.